Murgia su Figliuolo: “A me spaventa un commissario che gira in divisa” | VIDEO

La scrittrice, ospite di Floris, dichiara di non condividere la retorica militarista del commissario al piano vaccinale. “Gli unici uomini che sono abituata a vedere in divisa sono i dittatori degli altri Paesi”. Solidarietà a Figliuolo da parte di Giorgia Meloni

“Cosa ne pensa la retorica bellica del Generale Figliuolo?” domanda Giovanni Floris a Michela Murgia a DiMartedì.

“Naturalmente da un uomo che viene da un contesto militare ci si può aspettare solo un linguaggio di guerra. Mi domando se il linguaggio di guerra sia quello giusto da utilizzare su chi non è militare, cioé su tutto il resto del Paese. A me personalmente spaventa un uomo con la divisa, non l’ho mai subito il fascino della divisa.”

“Però funziona…” ribatte Floris, vestendo i pann dell’avvocato del Diavolo. Murgia replica:

“Ma funziona su chi? E’ questo che non capisco, questo fascino per l’uomo forte. Io gli unici uomini che ho visto in divisa davanti alle telecamere che non fossero le forze dell’ordine che stavano dichiarando un arresto importante sono i dittatori degli altri Paesi. Io quando vedo un uomo in divisa un po’ mi spavento sempre, non mi sento più al sicuro. Non sono sicura che la categoria bellica sia quella con cui si può responsabilizzare un Paese. Ci spaventa di più.”

Parole che non sono andate giù a parecchie frange della destra sovranista, e in particolare a Giorgia Meloni, che poco fa con un post su Facebook ha criticato la scrittrice sarda.

“Denigrato e offeso in quanto militare. Solidarietà al Generale Figliuolo per gli indegni attacchi rivolti a lui e alla divisa che indossa.”