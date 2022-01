Il Mattarella bis è stato l’approdo sicuro scelto dai partiti al termine di una navigazione burrascosa che stava rischiando di portare tutti i leader, chi più chi meno, a sbattere sugli scogli. Il presidente della Repubblica ha accettato il secondo mandato con “lo spirito di responsabilità che deve avere chi è chiamato” a tenere in piedi la baracca quando “ la pandemia, la difficile situazione economica e quella sociale richiedono una risposta”.

Prima che si materializzasse come sempre più probabile l’ipotesi del reincarico, però, Mattarella aveva detto espressamente di non voler prendere in considerazione l’ipotesi. Sia per legittime valutazioni che riguardano la vita privata, sia per una questione di grammatica istituzionale. Dopo il precedente che aveva portato alla rielezione di Giorgio Napolitano nel 2013, riproporre lo stesso schema avrebbe rappresentato un vulnus per la democrazia, secondo le valutazioni del presidente.

Quel murales a Roma che immortala il ‘Trasloco bis’ di Sergio Mattarella

E Mattarella, anche con atti concreti, aveva fatto capire che ormai era sempre più concentrato sul dopo. Aveva trovato un appartamento in affitto al Pinciano e il suo trasloco, documentato da numerose foto, sembrava indicare con nettezza che il Quirinale avrebbe sicuramente cambiato inquilino. E non è tutto. Per siglare il contratto di affitto dovrebbe aver versato già due mensilità di caparra. Gli eventi, poi, hanno concorso a stravolgere i piani del capo dello Stato e ora, tra vignette sui giornali e meme sui social che ironizzano sul “doppio trasloco”, è spuntato anche un murales in via della Cordonata, a due passi dal Colle.

L’autore dell’opera dal titolo ‘Trasloco bis’ è Laika, una delle più brillanti street artist della Capitale che ha scelto il suo soprannome in omaggio alla cagnetta russa che fu il primo essere vivente ad andare nello spazio. L’autrice, come riportato dall’Ansa, ha spiegato così il motivo che l’ha spinta a realizzare la sua ultima produzione: “Meglio concentrarsi sull’unica cosa di questa faccenda che mi ha fatto sorridere Il presidente alla veneranda età di 80 anni ha traslocato più di uno studente fuorisede”.