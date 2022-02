“Lei cosa farebbe adesso per il caro bollette?” Giorgia Meloni non sa rispondere e la butta in caciara | VIDEO

Le non risposte della leader di Fratelli d’Italia rappresentano la fine di una propaganda di continua opposizione, senza riuscire mai a fare una proposta reale per contenere i problemi

Cosa farebbe per contenere il caro bollette sei lei fosse al governo? A questa domanda, di fatto, Giorgia Meloni ha risposto con una serie di parole che hanno lo stesso valore del silenzio. La leader di Fratelli d’Italia, ospite di Massimo Giletti a “Non è l’Arena”, è stata “interrogata” dal conduttore sulle sue proposte per tentare di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi di luce e gas per famiglie e imprese. E la propaganda da opposizione perpetua si è spenta in una serie di frasi prive di senso e senza fornire mai una reale strategia.

Meloni non sa rispondere sul cosa farebbe per il caro bollette

La fine della propaganda a tutti i costi si palesa nella sua risposta a Giletti che ha provato a incalzarla sul tema di stretta attualità:

“Noi abbiamo adesso un’emergenza che riguarda aziende che sono già in ginocchio. Con una situazione economica tragica, con – oltretutto – un governo che ha bloccato la cessione dei crediti per il bonus 110%, le cartelle esattoriali che sono ripartite perché lì l’emergenza non c’è, quando si deve muovere il Fisco l’emergenza il Fisco non la sente. E poi c’è questa cosa del caro bollette. Una cosa che sta proponendo Fratelli d’Italia è un credito di imposta pari all’aumento del costo dell’energia che hai subito”.

Insomma, una proposta c’è ma la stessa Giorgia Meloni dice che si tratta di una soluzione tampone. Nulla di nuovo, visto che i fondi stanziati negli scorsi mesi dal governo per tentare di contenere il salasso (per cittadini e aziende) funziona in maniera differente (non come credito d’imposta) ma ha lo stesso identico effetto sui bilanci annuali di famiglie e imprese. Un copia e incolla, dunque, riuscito male. Poi la leader di Fratelli d’Italia prosegue con il suo discorso che, però, non porta nulla al dibattito sullo status quo, non riuscendo a proporre una misura da suggerire al governo per contenere il calo bollette.

Giletti prova a incalzare Giorgia Meloni, sottolineando come la sua ricostruzione-storica sulla teoria degli approvvigionamenti sia del tutto fuori dalla realtà, perché il problema è il dover attendere che l’energia (elettrica e gas) arrivi dall’estero, non potendo far nulla – visto lo status quo – per contenere i prezzi. Allora il tema si sposta sul nucleare, con la Presidente di Fratelli d’Italia che sottolinea come iniziare ora vorrebbe dire arrivare a dama quando quel tipo di energia sarebbe già vecchia. Insomma, nessuna soluzione, anche se Eni starebbe lavorando sul nucleare da fusione.

Il resto della propaganda

E se una soluzione concreta sul caro bollette (argomento spesso utilizzato da Meloni nella sua continua campagna elettorale contro il governo) non c’è, la leader di FdI è abilissima nel continuo ammiccamento verso la fronda anti-vaccinista. E dopo aver detto – a novembre – che non avrebbe fatto immunizzare sua figlia tirando in ballo i migranti, ieri sera da Giletti ha ripetuto la stessa identica melodia.

“Non vaccinerò Ginevra, l’ho già detto e lo rivendico. Mi spaventa molto come affrontiamo questo dibattito sui vaccini in Italia.Ho fatto fare a mia madre subito la terza dose perché è una figura a rischio. Ritengo che lo stesso rischio non ci fosse per mia figlia. Mi preoccupa che chiunque abbia dei dubbi venga trattato come un criminale o un terrorista”.

Poteva mancare il riferimento a migranti e Green Pass? Assolutamente no.

Insomma, la classica storia di persone che fuggono dalla guerra e dalle carestie che si imbarcano e rischiano la vita affrontando il Mediterraneo per cercare una vita migliore paragonati a chi – utilizzando una sola vicenda dell’uomo a cui è stato impedirsi di imbarcarsi in Sicilia – non ha il Green Pass e viene escluso da alcune attività. Esercizi di retorica da opposizione. Ma sui temo seri e attuali, ovviamente, nessuna risposta.

(foto e video: da “Non è L’Arena“, La7)