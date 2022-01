Mentre Melandri va da Giletti per difendersi, Zona Bianca pubblica l’audio integrale con le sue parole sul contagio | VIDEO

A Non è L’Arena l’ex pilota parla di ironia (e viene supportato anche dall’immarcescibile Povia). Ma il giornalista che lo ha intervistato ha fatto ascoltare l’audio con le sue parole. E non c’era né ironia, né sarcasmo

Una difesa d’ufficio, direttamente in collegamento con Massimo Giletti a “Non è L’Arena”. Il tutto mentre, su Rete4, veniva mandato in onda l’audio con le parole pronunciate da Marco Melandri al giornalista di Mow Mag in cui ha parlato – esplicitamente – di un contagio volontario per ottenere il Super Green Pass e continuare a lavorare. L’ex pilota del Motomondiale e della Superbike ha avuto il tempo e lo spazio per tentare di sgonfiare il caso negli studi di La7. Secondo lui, il giornalista che lo ha intervistato ha avuto il suo momento di gloria, ma quel che lui aveva raccontato era un’iperbole ironica.

Marco Melandri si difende da Giletti, ma un audio lo inchioda

Dopo essersi definito un free vax, Marco Melandri racconta di come il contagio sia arrivato dopo il contatto con una persona – a lui cara – risultata positiva dopo il loro incontro. E lo fa facendo ascoltare l’audio di un messaggio Whatsapp ricevuto proprio dal padre del giovane con cui aveva ricevuto un contatto. Una versione dei fatti trasmessa da Massimo Giletti, prima che gli altri discorsi si spostassero sul concetto di libertà di scelta, con tanto di intervento immancabile di Povia che ha esaltato l’ex pilota di moto.

Però, mentre su La7 andava in onda questa intervista, a Zona Bianca (Rete4), Giuseppe Brindisi ha intervistato Moreno Pisto, direttore di Mow Mag, il portale che ha realizzato quell’intervista con Marco Melandri, genesi di tutte le polemiche. Ed è lì che sembra essere smentita la narrazione fatta dall’ex pilota che, già nei giorni precedenti, aveva parlato di ironia. Il tutto nella registrazione di quell’intervista.

Ora in diretta #ZonaBianca prova a risolvere il giallo sul caso Melandri. E lo fa con un documento esclusivo: l’audio dell’intervista in cui Melandri diceva di essere contagiato volontariamente. pic.twitter.com/Evoh8RpBQh — Zona Bianca (@zona_bianca) January 19, 2022

Le parole sono chiare e sono fedelissime a quanto pubblicato dal magazine online la scorsa settimana: “Ti dico, io l’ho preso e ho cercato di prenderlo il virus adesso. Almeno per qualche mese sono a posto. E ho fatto una fatica incredibile a prenderlo. Invece, molti che sono vaccinati lo prendono così, più facilmente. Capito?”

(foto e video da “Non è L’Arena”, La7, e “Zona Bianca”, Rete4)