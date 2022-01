Le lacrime di Meggiorini dopo che un avversario ha insultato la madre morta | VIDEO

In campo si dicono tante cose, anche fuori contesto. Cose che possono ferire la sensibilità di alcune persone. Non si tratta di una giustificazione, ma di una realtà vivente che gli atleti (agonisti e non) vivono sulla propria pelle durante una partita. Ed è quello che è accaduto mercoledì sera sul manto erboso dello stadio Via del Mare di Lecce, con i pugliesi che hanno battuto il Vicenza issandosi al vertice della classifica di Serie B. E nei momenti finali di un match molto teso, un calciatore giallorosso ha insultato la madre dell’attaccante vicentino Riccardo Meggiorini che è scoppiato in lacrime.

Meggiorini in lacrime gli insulti di un avversario alla madre morta

L’attaccante che milita nel Vicenza ha perso la madre nel 2017. Un dolore che vive ancora nella sua mente e che, ovviamente, provoca una sua reazione ogni qualvolta un avversario (o tifosi avversari) indirizzano contro di lei dei cori e delle frasi prive di senso. Era già accaduto nel 2019, quando Meggiorini militava nel Chievo Verona. All’epoca furono i sostenitori della Juventus a infangare la memoria della madre dell’attaccante.

E quasi tre anni dopo la storia si è ripetuta, questa volta a Lecce. Intervenuto per fare da paciere dopo una lite scoppiata in campo, l’attaccante del Vicenza è stato affrontato a brutto muso dal centrocampista giallorosso Zan Majer. E durante la lite, quest’ultimo ha insultato la madre di Meggiorini che, a fine partita, è scoppiato in lacrime ed è stato abbracciato anche dal capitano del Lecce Lucioni.

“È volato qualche insulto di troppo, io sono andato a spingere via un loro giocatore perché c’era stata una rissa a centrocampo: volevo evitare che litigassero ancora, invece sono volati insulti poco carini e quando si vanno a toccare gli affetti personali, che magari non ci sono più, dà fastidio. Sono stato insultato più volte”.

Insulti che sono proseguiti per diversi secondi. Poi, alla fine della partita, sono arrivate le scuse di Majer: “A volte in campo si dicono cose che non si pensano, solo per agonismo e nervosismo. Ma così come ho fatto personalmente a fine partita a Riccardo, voglio pubblicamente chiedere scusa a Meggiorini. Mi dispiace davvero tanto”.

(foto e video: da Dazn)