Il viaggio (a piedi) da Milano a Roma di Matteo Valenzisi per raccogliere fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla

Quella di Matteo Valenzisi è una storia di volontà e altruismo: per raccogliere fondi da donare all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, ha deciso di partire da Milano e arrivare a Roma a piedi. In totale settecento chilometri, con l’obiettivo di convertire ogni mille metri percorsi in un euro da destinare ad Aism. Il suo viaggio è cominciato il primo giugno e dovrebbe concludersi tra una dozzina di giorni. Originario di Como, 22 anni, una laurea in graphic design conseguita in Danimarca: Valenzisi annuncia il suo arrivo nei vari paesini attraverso i social e chiede ospitalità per la notte. “Fino a oggi ho fatto 350 chilometri e ho raccolto 360 euro – dice – sono partito il primo giugno e ho dovuto fermarmi per una tendinite, adesso sono al dodicesimo giorno di cammino”.

Quando si rivolge ai cittadini per scoprire dove passare la notte conclude sempre così i suoi post: “Qualcuno mi potrebbe ospitare per una notte? Sono educato, simpatico e cercherò di disturbare il meno possibile! Mi andrebbe bene anche un divano, un pavimento o addirittura un giardino dove mettere la tenda”. Questa mattina è partito da Bivigliano, frazione di Vaglia, nel Mugello: oggi e domani sarà a Firenze. “Mi piace il viaggio lento – dice – perché sto conoscendo tante persone nei piccoli borghi, è un’esperienza bellissima. Mi ero ripromesso da tempo di affrontare questo viaggio, ma volevo legarlo a una giusta causa. Così un amico mi ha parlato di Aism e l’associazione è stata felice di darmi un’opportunità di raccogliere fondi. Alcune delle persone che mi accolgono hanno un familiare con la sclerosi multipla e sono felici di aiutarmi”. Al link https://donaconme.aism.it/campaign/da-milano-a-roma-a-piedi/ è possibile sostenere la sua raccolta fondi: 700 euro per 700 chilometri percorsi.

(immagine di copertina: Facebook Matteo Valenzisi)