L’infettivologo che salva un uomo che stava annegando, poi scopre che era un no vax

Lo abbiamo visto spesso ospite in collegamento nei principali talk show televisivi per parlare di Covid e di questa pandemia. Ma l’ultimo fine settimana del professor Massimo Andreoni è stato condizionato da un bel gesto, ma con una sorpresa finale. Il primario di Infettivologia Policlinico Tor Vergata di Roma – e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) – si è reso protagonista di un gesto da medico puro, salvando – con la respirazione bocca a bocca – un uomo che stava annegando in mare. Poi, una volta superato il problema, la sorpresa: l’uomo soccorso è un fervente no vax.

Massimo Andreoni, l’infettivologo salva un no vax che stava annegando

A raccontare quanto accaduto è lo stesso professore Andreoni ad AdnKronos: “Abbiamo visto da lontano una persona agitarsi tra le onde. All’inizio non capivamo bene, poi ci siamo allertati perché erano grida d’aiuto e ci siamo avvicinarci. Ed è lì che il medico ha effettuato tutte le procedure di rito previste per evitare il soffocamento: “Gli ho praticato la respirazione bocca a bocca e siamo riusciti a salvare questa persona”.

Un gesto eroico, da medico nonostante non fosse operativo. Poi, però, l’amara sorpresa arriva qualche minuto dopo. Dopo che la situazione era tornata a essere sotto controllo, il professor Massimo Andreoni ha parlato con la figlia dell’uomo che gli ha rivelato: “Mi padre è un no vax”. Ed lì che è cresciuta la preoccupazione: “La notizia ha sconcertato mia moglie, visto che io l’avevo rianimato con la respirazione bocca a bocca. È chiaro che questa persona, non vaccinandosi, ha messo a rischio la mia salute”. Ovviamente, però, un medico resta medico.

Per questo il professor Andreoni ha detto che salverebbe di nuovo quell’uomo, sottolineando però un aspetto: “Dobbiamo davvero prendere coscienza del pericolo che facciamo correre agli altri non immunizzandoci. Dobbiamo proteggere la salute di tutti ed evitare che i non vaccinati possano essere un pericolo”.

(foto: da Agorà, RaiTre)