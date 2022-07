Le polemiche per la foto sorridente di Rosolino davanti alla Marmolada

Uno scatto realizzato circa una settimana fa a Canazei, con alle spalle quel massiccio della Marmolada che qualche giorno dopo diventerà teatro di una tragedia. Perché proprio lì, intorno alle 13.45 di domenica scorsa, un enorme seracco di ghiaccio si è staccato a circa 3mila metri di quota – da Punta Rocca – travolgendo tutto quel che ha incontrato nel suo percorso e inghiottendo le vite di almeno (questi sono numeri ancora parziali) nove persone. E quella foto di Massimiliano Rosolino, pubblicata solo ieri sul suo canale Instagram, ha provocato tantissime polemiche.

Massimiliano Rosolino e la foto sorridente davanti alla Marmolada

L’ex campione di nuoto, plurimedagliato olimpico (ma anche Mondiale e Continentale), ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram quello scatto sorridente realizzato dalla fotografa brasiliana Ludmila Andrade. Una fotografia di lui sorridente in una piscina a cielo aperto in quel di Canazei, mentre sullo sfondo imperversano le cime della Marmolada. Una foto che appare piuttosto normale, ma per via di quanto accaduto domenica scorsa è salita l’indignazione.

In tanti, infatti, hanno pubblicato commenti di questo tenore: “Un po’ di cattivo gusto in effetti”, “Tempismo perfetto senza testa inserendo questa foto”, “Ma non ti vergogni a pubblicare una foto dove sono morte persone….. è proprio vero Voi gente di spettacolo non Ve ne frega niente”, “Che ti ridi? Dietro hai la Marmolada”. Ma ci sono anche tanti utenti che hanno difeso l’ex campione di nuoto. E lui stesso, come riporta Il Corriere della Sera, ha spiegato i motivi della pubblicazione di quello scatto: