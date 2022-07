La caduta tragicomica della ciclista al via del Giro d’Italia donne | VIDEO

Possiamo sorridere per quel che è avvenuto al via della prima tappa del Giro d’Italia donne perché l’atleta protagonista di questa vicenda sta bene e ha potuto proseguire la sua corsa, seppur condizionata da quanto accaduto pochi metri dopo la partenza. Perché l’inizio della corsa a tappe italiana non è stato dei migliori per Marketa Hajkova, ruzzolata lungo la leggera pendenza iniziale delle cronometro individuale che ha aperto la corsa rosa.

Crono inaugurale del #GiroDonne. Vediamo il lato positivo: Marketa Hajkova può solo migliorare. pic.twitter.com/EqvqViFoc6 — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 1, 2022

Marketa Hajkova, la ciclista che cade un metro dopo la partenza

La 22enne della Repubblica Ceca non ha affrontato nel migliore dei modi la rampa in discesa utilizzata per consentire alle cicliste (e ai ciclisti) di avere uno sprint in più in partenza e prendere immediatamente ritmo per affrontare la prova a cronometro. E lì, a Cagliari dove è andata in scena la prima tappa del Giro d’Italia donne 2022, Market Hajkova ha immediatamente perso l’equilibro.

Subito dopo la prima pedalata, dopo che le era stato dato il via libera alla partenza, l’atleta ceca della Bepink non è riuscita a tenere ben saldo il manubrio della propria bicicletta. E questo le ha provocato uno sbilanciamento verso destra. Ha tentato in tutti i modi di correggere la traiettoria, anche facendo tentando di spostare il peso in direzione opposta. Ma lo spazio esiguo con il bordo della pedana di partenza non le ha permesso di “salvarsi”, provocando una caduta solo un metro dopo il via della sua cronometro. Per fortuna, con una forza d’animo invidiabile, la 22enne si è rialzata immediatamente ed è risalita in sella. Purtroppo, però, quell’incidente iniziale ha condizionato la sua corsa in quel tragitto di 4.75 chilometri. Alla fine della tappa, infatti, si è piazzata all’ultimo posto in classifica con un ritardo di quasi tre minuti dalla vincitrice della prima frazione del Giro d’Italia donne.