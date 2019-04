La retromarcia di Marione su Salvini

Mario Improta – in arte Marione – è da sempre un ottimo termometro degli umori della base del MoVimento 5 Stelle e delle sue inguaribili contraddizioni. Da qualche tempo Marione, da sempre acceso sostenitore del governo Conte sta vivendo quella che potremmo definire una crisi esistenziale. Questa volta la colpa non è dei governi precedenti ma dell’alleato di governo del M5S: Matteo Salvini. Ultimamente infatti il ministro dell’Interno è diventato il bersaglio preferito della “satira” di Marione.

Aiuto mi si è desalvinizzato Marione

Pesa senza dubbio la gestione della vicenda Siri. I 5 Stelle sono tutti compatti nell’attaccare il sottosegretario di Toninelli e nel chiederne le dimissioni dal governo (ma non quelle da senatore). Marione non è da meno e in questi giorno sta dedicato una serie di ficcanti vignette in cui critica il segretario della Lega. Ad esempio oggi ne ha pubblicata una in cui improvvisamente ricorda che Salvini è il leader di un partito che un tempo si chiamava Lega Nord.

Quel partito, ricorda oggi Marione, era quello che insultava i terroni. E lui da calabrese e da uomo del sud ci tiene a farci sapere che considera «un affronto ed un disonore» votare per la Lega.‬

«‪Spero nel risveglio delle coscienze dei miei conterranei» commenta fiducioso Marione, forse dimenticando che Salvini è stato eletto proprio in Calabria oppure tralasciando il fatto che il governo Conte si regge proprio con i voti di Salvini.‬

Leggi sull’argomento: Le supercazzole di Di Maio ai cittadini di Taranto sull’ex-Ilva