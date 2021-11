Social in rivolta per le affermazioni del senatore a vita in onda su La7 riguardo informazione e Covid

Valanga di critiche alle parole del senatore a vita Mario Monti che, ospite a In Onda su La7, ha criticato i mezzi di comunicazione in tempi di Covid invocando un sistema meno democratico per comunicare.

La sparata di Monti: “Serve un sistema che dosi dall’alto l’informazione” | VIDEO

“Da due anni, dall’inizio della pandemia abbiamo visto che il modo in cui è organizzato il nostro mondo è desueto. Due cose sono state toccate: la comunicazione e la governance del mondo. Subito abbiamo iniziato ad utilizzare il termine guerra perché è una guerra ma non abbiamo minimamente usato in nessun paese una politica di comunicazione adatta alla guerra. E forse oggi non si riesce più ad avere una comunicazione come quella che si aveva nel caso di guerre. Io credo che bisognerà trovare un sistema che concili certamente la libertà di espressione ma che dosi dall’alto l’informazione”, ha detto Monti.

“Parlando continuamente di covid si fanno solo disastri. Comunicazione di guerra significa che ci deve essere un dosaggio dell’informazione. Bisogna trovare delle modalità meno democratiche. Abbiamo accettato limitazioni molto forti alla nostra libertà di movimento. Il governo istruito dalle autorità sanitarie dovrebbe tenere le redini di questo modello di comunicazione”, ha specificato.

E tra le tante critiche alle parole del senatore non poteva mancare quella della leader di Fratelli d’Italia che su Twitter ha scritto: “Avvertite Monti che siamo uno Stato democratico e non un regime. Limitare informazione e pluralismo acuirebbe tensioni sociali, privando ulteriormente gli italiani della loro libertà. Cosa sarebbe successo se una simile dichiarazione fosse stata fatta da un esponente di destra?”.