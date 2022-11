"Rispetto per le donne iraniane" e la bandiera arcobaleno, chi è l'italiano che ha invaso il campo durante Portogallo-Uruguay | VIDEO

Le telecamere della regia internazionale che trasmette il segnale video originale delle partite del Mondiale di Qatar 2022 hanno evitato di inquadrarlo. Una procedura standard voluto della Federcalcio internazionale e che è stata assimilata da tutte le federazioni. Ma dagli spalti del Lusail Stadium tutti gli spettatori hanno potuto vedere durante la partita – valida per la seconda giornata del gruppo H della competizione – tra Portogallo e Uruguay: un uomo, con la maglietta di Superman accompagnate da diverse scritte e la bandiera arcobaleno – ha fatto invasione di campo. Si tratta dell’italiano Mario Ferri detto “Il Falco”, non nuovo a iniziative simili.

Il video ripreso dagli spalti del Lusail Stadium mostra questo uomo correre in campo, mentre gli addetti alla sicurezza provano a raggiungerlo e bloccarlo (e, alla fine, ci sono riusciti). Sulla sua maglia – diventata iconica – c’erano diverse scritte: davanti “Save Ukraine”, sul dorso “Respect for Iranian Woman”. Poi quella bandiera arcobaleno trascinata lungo il manto erboso prima di essere placcato.

La protesta durante i Mondiali #Qatar2022 . Mario Ferri, il Falco, invade il campo durante #PortogalloUruguay con la bandiera della pace e due messaggi: pace in Ucraina e rispetto per le donne in Iran. pic.twitter.com/6hCOPNvMOa

Quell’uomo è un italiano. L’abruzzese Mario Ferri “Il Falco” che già in passato si era reso protagonista di altre invasioni di campo con quella stessa maglietta di Superman, declinata in base al messaggio che voleva inviare (come quella contro il razzismo). E nel marzo del 2022 aiutò alcune famiglie ucraine evacuate al confine con la Polonia.

The man who ran out to the football field during #FIFAWorldCupQatar2022 is Mario Ferri, Italian football player and public activist.

In March 2022 he helped evacuate Ukrainian women and children at the Polish border.

Grazie mille! pic.twitter.com/sw9Dj3zVMm

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 28, 2022