Maria Elena Boschi spiega la foto in barca a Ischia

Intervistata da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, oggi Maria Elena Boschi parla della foto in barca a Ischia scattata da Lorenzo Crea, pubblicata su Instagram e poi rimossa in cui ci sono anche Luciano Nobili e Gennaro Migliore:

Era proprio opportuno postare quella foto della gita in barca a Ischia in un periodo in cui gli italiani se la passano così male? Ha visto quanti hater l’hanno attaccata?

dei leoni da tastiera da anni. Se fosse capitatoame quello che sta succedendo a Rocco Casalino le squadre social dei Cinque Stelle — che un tempo Casalino guidava — mi avrebbero insultato per giorni. Noi non abbiamo mai ripagato con la stessa moneta chi ci ha aggredito mediaticamente. Siamo diversi e rivendichiamo questa diversità. Quanto alla mia visita a Ischia, sono arrivata in aliscafo e sono rimasta due giorni, trascorrendo qualche ora ospite di un amico parlamentare del Pd sulla sua barca.