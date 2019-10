Il nuovo Riformista con Maria Elena Boschi

Il Fatto Quotidiano fa sapere che una nuova avventura editoriale è pronta a partire: quella del Nuovo Riformista diretto da Piero Sansonetti. E l’iniziativa parte con una collaboratrice d’eccezione: Maria Elena Boschi.

Presto toccherà a lei scrivere sui giornali, perché sarà una collaboratrice – a titolo gratuito – del nuovo Riformista diretto da Piero Sansonetti, dopo che l’imprenditore Alfredo Romeo ha rilevato la testata dalla famiglia Angelucci dopo la chiusura di qualche anno fa.

Boschi scriverà sul tema delle donne e così ha accettato l’offerta di Sansonetti. Romeo è imputato di corruzione di un funzionario Consip, in un processo collegato all’inchiesta che coinvolge Tiziano Renzi, papà di Matteo, e Carlo Russo,amico di Tiziano. L’imprenditore napoletano è tornato a parlare e far parlare di sé. Qualche giorno fa, all’agenzia di stampa AdnKronos , ha dichiarato di essere finito in un “tritacarne per un attacco politico a Renzi”.