Il cane che ha vegliato per un mese sul corpo senza vita della sua padrona morta in casa

Da quella casa nella periferia di Mantova non arrivava un segnale di vita da tempo. I vicini che suonavano a quella porta potevano solamente percepire i versi del cane che viveva lì, insieme alla sua padrona. Latrati che si affievolivano sempre di più, perché l’animale era piano piano arrivato allo stremo a causa della denutrizione e della disidratazione. Perché lui era rimasto lì, a vegliare sul corpo di quella donna (59 anni) morta all’interno del suo box doccia. E lo ha fatto per oltre un mese, fino a quando i soccorritori non sono entrati in quella abitazione – dopo le segnalazioni – e si sono trovati di fronte quel corpo in avanzato stato di decomposizione.

Mantova, il cane veglia per un mese sul corpo della padrona morta

Una volta entrati all’interno di quell’abitazione nella periferia di Mantova, i Vigili del fuoco – allertati dai vicini che non avevano ricevuto, più volte, risposte dalla donna e che percepivano un acro odore provenire da quella casa – hanno trovato il cane stremato sdraiato in salotto. Poi, una volta arrivati in bagno, hanno trovato anche il corpo senza vita della 59enne all’interno della doccia. Su di lei saranno effettuati tutti gli esami di rito, ma – almeno stando alle informazioni attuali – si parla di un malore fatale (non sono state rilevate effrazioni e oggetti rubati) avuto dalla donna oltre un mese fa.

E lì, per tutto quel tempo, quel cane ha vegliato sul corpo senza vita della sua padrona. E se per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, l’animale è stato soccorso, reidratato e rifocillato. Perché le sue condizioni erano pessime per via di quel mese abbondante trascorso al fianco della donna, senza poter accedere ad acqua e cibo. Ora la Polizia sta rintracciando l’unica parente della 59enne morta – una sorella che non vive a Mantova – per farle accudire quel cane.