Il sessismo della gara di mangiatrici di banane alla festa degli uomini in Friuli | VIDEO

Ci risiamo, ancora una volta. Nonostante le mobilitazioni del passato e del presente. Questa sera a Monteprato di Nimis, in provincia di Udine, andrà in scena la “tradizionale” Festa degli Uomini. Un evento che aveva provocato polemiche già in passato, non tanto per le “celebrazioni” in sé, ma per quella assurda e sessista gara di mangiatrici di banane che, come evidente già dal nome, è ricca di riferimenti (non solamente visivi, ma anche in termini di azioni) al sesso. Con la donna in primo piano davanti a una platea di uomini. Di cosa stiamo parlando? Ecco un esempio di quanto accaduto negli anni scorsi (in questo caso era il 2018).

Gara di mangiatrici di banane in Friuli per la Festa degli uomini

Un evento che non è nuovo, come testimoniano le immagini delle edizioni passate. E quella gara di mangiatrici di banane in Friuli, in occasione della Festa degli uomini, aveva già provocato polemiche. E l’evento, quest’anno, è previsto per la serata di oggi (martedì 2 agosto), ma c’è una petizione online per chiedere la fine di questa esibizione sessista:

“La questione della “Gara di mangiatrici di banane”, infatti, non è l’ennesima trovata goliardica, simpatica, innocua il cui unico obiettivo è riempire il programma. Il punto della questione è: perché il programma di questa festa non è stato immaginato diversamente? In altre parole, perché ciò che è festa per l’uomo, o festa dell’uomo, si traduce in una forma di oppressione, denigrazione, oggettificazione e sessualizzazione per la donna e della donna?”.

Perché, ovviamente, la gara di mangiatrici di banane ha espliciti riferimenti sessuali e la donna diventa oggetto della morbosa curiosità sessuale dell’uomo. Su un palco, davanti a tutti. E anche la politica, per bocca del deputato di Forza Italia Roberto Novelli, chiede la fine di questa assurda mercificazione del corpo femminile:

“La gara in programma domani alla ‘festa degli uomini’ di Monteprato di Nimis travalica i confini dello spirito goliardico che anima da oltre 40 anni questo evento. Non si tratta di essere moralisti, ma sono convinto ci sia un limite invalicabile: quello del rispetto. E il contest in questione lo supera abbondantemente, svilendo la figura della donna oltre il tollerabile”.

Ma, almeno per il momento, l’evento è ancora in calendario.