E i Måneskin ancora una volta fanno la storia. Sono loro il primo gruppo italiano che vince prestigiosi premi Mtv. La band si è aggiudicata il premio nella categoria ‘Miglior video alternativo’ per il brano ‘I wanna be your slave’, la band glam rock romana ha vinto ed è poi salita sul palco del Prudential Center di Newark nel New Jersey e si è esibita dal vivo eseguendo la nuova hit ‘Supermodel’.

“E’ straordinario – ha commentato il frontman della band, Damiano David – “Non ce l’aspettavamo. E’ un onore. C’erano tanti grandi artisti in gara”.

Aaaand the moonperson for Best Alternative Video goes to @thisismaneskin for “I Wanna Be Your Slave” 🎶 #VMAs pic.twitter.com/EbQC487HBc — Video Music Awards (@vmas) August 29, 2022

Il riconoscimento arriva sulla scia degli altri successi di Victoria, Damiano, Ethan e Thomas: da Sanremo ed Eurovision 2021, alle apparizioni al Tonight Show di Jimmy Fallon e Saturday Night Live, il palcoscenico dei Rolling Stones lo scorso novembre e Coachella in aprile. Per i Måneskin era il debutto agli Mtv Vma sia come performer che come candidati.

#VMA performers and nominees, @thisismaneskin, looking like SUPERMODELS on the carpet tonight 🖤 pic.twitter.com/dMy8aZLDUi — Video Music Awards (@vmas) August 28, 2022

C’è stato anche un caso: qualcuno ha parlato di censura per un’inquadratura cambiata a causa della bassista del gruppo, Victoria, rimasta a seno nudo.

Sempre curiosa questa cosa per cui il culo nudo di Damiano sì e il seno nudo di Victoria no, e così si censura, tagliandola, l'esibizione dei Maneskin. Alla faccia del doppio standard 🙁 #MTVVMAs. — francesco raiola (@mrjones1981) August 29, 2022