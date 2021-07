Mancini come Braveheart: dalla Scozia la prima pagina del giornale indipendentista che tifa Italia

Il tifo che non ti aspetti: il giornale indipendentista scozzese The National Newspaper ha in prima pagina la foto di Roberto Mancini con la faccia dipinta come quella di Braveheart e un appello: “Salvaci, sei la nostra unica speranza”

Per la finale degli Europei di domani sera a Wembley l’Italia può contare sul sostegno della Scozia, o almeno di quello del giornale indipendentista The National Newspaper che oggi pubblica una prima pagina con Roberto Mancini nelle vesti di Braveheart e la frase: “Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza!”

“Prima pagina di domani: Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza!”, scrive la pagina Facebook di The National Newspaper annunciando la foto che vede il nostro CT con il viso dipinto di azzurro come quello di Mel Gibson nei panni dell’eroe nazionale scozzese William Wallace. Il sottotitolo all’immagine è ancora più esilarante e spiega, semmai qualcuno non lo avesse compreso, quale sia il vero motivo dell’improvvisa passione degli scozzesi indipendentisti per la nostra Nazionale di calcio: “Non potremmo sopportare altri 55 anni di “loro” che si vantano”. Il riferimento è ovviamente alla vittoria dell’Inghilterra ai Mondiali di calcio del 1966, e alla sofferenza degli scozzesi nel doversi sorbire impotenti la boria inglese per la coppa conquistata.



I commenti al post di The National Newspaper non sono però molto positivi: molte le critiche per una sparata ritenuta eccessiva e indice di basso giornalismo. Chissà se chi non ha apprezzato la prima pagina avrà più soddisfazione da un altro articolo, il classico “spiegone”, del giornale indipendentista che spiega “Is football ‘coming home’? No – because Scotland invented the modern game”. Insomma il calcio l’ha inventato la Scozia, è inutile che gli inglesi provino a far credere il contrario. A controbilanciare un po’ i commenti negativi comunque ci hanno pensato gli italiani che si sono accorti dell’omaggio della prima pagina con Mancini Braveheart: “mi sa che come al solito ad Edimburgo e a Glasgow stanno prendendo la cosa di domenica sempre sul personale”, scrive qualcuno.