Vetri rotti, tapparelle bucate, strade allagate: le immagini della forte grandinata che ha colpito la Liguria | VIDEO

Il maltempo si è abbattuto questa mattina sulla Liguria. Violenti temporali, forti venti e grandine hanno provocato moltissimi danni in tante città, in particolare quelle tra Sestri Levante e Lavagna. Le immagini hanno immortalato come le grosse “palline” di ghiaccio non abbiano risparmiato le auto in strada e anche gli edifici sono stati intaccati da questa prevista ma violentissima perturbazione che arriva da Ovest.

Furiosa grandinata a Sestri Levante, in provincia di Genova, questa mattina. Una macchina viene letteralmente devastata. pic.twitter.com/5CkFw5WJTp — Marco M.M. (@MMmarco0) August 18, 2022

Maltempo Liguria danni della grandine a Sestri Levante e Lavagna

L’immagine di quell’automobile bersagliata, come nel mezzo di un fuoco incrociato, dalla grandine a Sestri Levante rappresenta solo una piccola parte dei danni di questo maltempo Liguria. Perché le strade di molti quartieri e cittadine sono state sommerse dalle acque, con il suolo diventato bianco per via del ghiaccio piovuto dal cielo. Questa, per esempio, la situazione – registrata poco dopo le ore 9 – nel centro storico di Lavagna.

Ma la violenza con cui la grandine è caduta in terra è visibile anche sui danni registrati sulle tapparelle di alcuni palazzi di Sestri Levante, letteralmente bucate dalla veemenza e dalla forza di questa perturbazione.

E gli effetti sono visibili anche in strada, con gli alberi e le piante devastati dalla violenza della grandine e del quel forte vento che ha colpito l’intera zona.

La tromba d’aria e grandinata straordinaria che stamane alle 6.50 ha colpito #sestrilevante ha fatto orecchi guai. pic.twitter.com/X2xeJeri0s — simone tolomelli (@sasakifujika) August 18, 2022

Il maltempo ha provocato anche alcuni danni lungo la linea ferroviaria tra Genova e La Spezia. Come mostra l’immagine emblematica pubblicata dall’Agenzia Ansa.

Una violenta mareggiata che si è abbattuta sulla costa tra Chiavari e Sestri Levante, sulla linea Genova-La Spezia, ha trasferito materiali e persino alcune cabine dalle spiagge sulla linea ferrata danneggiando la linea elettrica #ANSA https://t.co/AxAstZe2SU — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 18, 2022

Il forte vento e la susseguente mareggiata nella zona hanno fatto volare via anche alcune cabine degli stabilimenti balneari sulla costa, finendo la propria corsa sui binari e danneggiando anche la linea elettrica che alimenta la circolazione ferroviaria.