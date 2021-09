Le immagini del salvataggio con il gommone delle persone bloccate dall’acqua nelle auto a Malpensa | VIDEO

Ieri la zona dell’areoporto di Malpensa è rimasta allagata per un nubifragio. E dieci persone sono rimaste intrappolate nelle loro automobili

Le immagini del salvataggio con il gommone delle persone nelle auto sommerse dall’acqua a Malpensa | VIDEO

#Maltempo #Varese, nella clip le operazioni di soccorso effettuate dai #vigilidelfuoco fluviali a bordo di un gommone per evacuare trenta persone bloccate nelle proprie auto dall’acqua, nella zona cargo dello scalo dell’aeroporto #Malpensa #16settembre pic.twitter.com/lYq4asEoFX — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 16, 2021

Dalle 19 forti piogge hanno interessato l’aeroporto di Malpensa, in provincia di Varese. I vigili del fuoco hanno soccorso dieci persone bloccate dall’acqua nelle proprie automobili nei sottopassaggi adiacenti l’aeroporto e al momento è in corso l’evacuazione di venti persone bloccate dall’acqua della zona cargo dello scalo. Ma non è solo il salvataggio a colpire, le immagini della zona completamente allagata sono state documentate da numerosi video

se a malpensa ci fosse il mare sarebbe una piccola bari ❤️ avevano ragione 💋 pic.twitter.com/0223m2jhpa — L (@unstablelorenzo) September 16, 2021

la strada che conduce alla stazione di #Malpensa T1 e Sheraton sommersa dall’acqua pic.twitter.com/AgvriphJKr — Aeroporti Lombardi (@aptlombardi) September 16, 2021

Non più temporali, ma bombe d’acqua…con effetti pericolosi e devastanti. Oggi l’aeroporto di Malpensa messo a dura prova. Assicurarsi bene contro i fenomeni meteorologici non è più un optional pic.twitter.com/A9L0KCNGBH — Salvatore Infantino (@sinfantino) September 16, 2021

Tutto è iniziato alla fine del pomeriggio con forti precipitazioni che hanno interessato prima molti paesi in provincia di Varese e poi la zona dello scalo. Già dalle 19 erano arrivate numerose chiamate ai vigili del fuoco che sono intervenuti con le squadre «saf», gli specialisti fluviali per le ricerche in acqua che sono riusciti a salvare dieci persone mentre le piste venivano chiuse più o meno alla stessa ora e per oltre due ore. Durante il nubifragio sono caduti 87 millimetri di acqua in circa un’ora e 40. Alcuni video hanno testimoniato come la pioggia sia arrivata anche all’interno dello scalo: