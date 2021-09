Ciak, Azione. Il trasformismo in politica non è una novità. La storia (non solo quella recente) ha già mostrato ampie paginate di personaggi che da un giorno all’altro – come illuminati sulla via di Damasco – sono passati da un estremo all’altro della rappresentanza: da destra a sinistra, con alcuni che si sono fermati nel limbo centrista dopo aver appoggiato per anni le posizioni ideologiche dei due estremi. E questa sembra essere anche la storia di Maico Cecconi, con un passato da sostenitore della Lega, poi di Fratelli d’Italia e ora candidato al XIII Municipio di Roma con Carlo Calenda.

Maico Cecconi: il candidato che stava con Meloni e Salvini e ora sta con Calenda

Per sintetizzare la coerenza politica di Mario Cecconi agevoliamo tre post social che risalgono a tre fasi (e tre adesioni politiche) differenti della sua carriera. Partiamo dal punto di partenza, quando sponsorizzava la campagna di tesseramento di Matteo Salvini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maico Cecconi (@maico_cecconi)

Poi il passaggio – ancora più a destra (se possibile), con Maico Cecconi (nel frattempo eletto sempre nel XIII Municipio a Roma con il ruolo di delegato di Fratelli d’Italia alle Politiche scolastiche) che decide di sostenere Giorgia Meloni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maico Cecconi (@maico_cecconi)

Un uomo d’Azione, in tutti i sensi. E per questo, da diverse settimane, Cecconi è diventato uno dei principali sostenitori di Carlo Calenda spendendosi in prima persona sia per la sua candidatura che per quella del leader del suo nuovo partito di riferimento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maico Cecconi (@maico_cecconi)

Un politico a 360 gradi, dunque. Dalla Lega di Salvini, il passaggio a Fratelli d’Italia e, infine, lo sbarco in Azione. Chissà se il suo percorso arriverà fino alla sinistra più estrema.