L’uovo di Pasqua dei Ferragnez al Codacons. Che (anche su questo) riesce a polemizzare

Chiara Ferragni e Fedez regalano un uovo di cioccolata al presidente Rienzi, che, invece di limitarsi a ringraziare, si intestardisce in tre polemiche surreali anche per gli standard del Codacons

Un uovo di cioccolata al Codacons. Sin qui nulla di strano, non fosse che gli autori del bel gesto si chiamano Fedez e Chiara Ferragni, due che con il comitato in difesa dei consumatori e, in particolare, col suo presidente Carlo Rienzi, non hanno mai avuto particolare feeling. E allora il regalo, più che un gentile omaggio, assomiglia più a una deliziosa perculata pasquale, con classe, delicatezza e un messaggio di accompagnamento: “Al dott. Rienzi auguriamo una buona e serena Pasqua”.

A renderlo noto è lo stesso Rienzi, a cui non è sembrato vero di poter far parlare un’altra volta di sé sfruttando, di riflesso, la visibilità dei due influencer da 35 milioni di follower in due. Rienzi, attraverso una nota, fa sapere di aver ricevuto l’uovo e ha aggiunto: “Grazie, lo daremo ai più bisognosi”. Sarebbe potuta finire lì, con uno scambio di uova e di messaggi affettuosi. Ma non sarebbe stato Rienzi, che proprio non resiste a fare polemica ancora una volta.

“Ci fa piacere che i Ferragnez, dopo tanta ingiustificata violenza nei confronti del Codacons, abbiano voluto scusarsi con la nostra associazione inviando i loro auguri di Pasqua, e accettiamo l’uovo anche se inviato, non sappiamo se intenzionalmente, già rotto -commenta il presidente Carlo Rienzi- Abbiamo provveduto oggi stesso a consegnare l’uovo di Pasqua di Fedez e Ferragni alla Caritas, affinché sia destinato ai più bisognosi, e facciamo i nostri migliori auguri alla coppia.”

Secondo Rienzi, l’uovo pasquale inviato dai Ferragnez è un chiaro tentativo di chiedere scusa per una qualche non meglio precisata “ingiustificata violenza” nei confronti del Codacons. Non solo: Rienzi riesce anche ad evocare il sospetto che la coppia abba inviato volontariamente l’uovo già rotto per una sorta di malcelata ripicca nei suoi confronti, dimostrandosi un ottimo candidato al premio per la miglior sindrome da persecuzione dell’anno.

Ma non finisce qui:

“Ovviamente ci siamo preoccupati di oscurare in modo totale il marchio della Ferragni dalla confezione, per evitare che il gesto di scuse dei Ferragnez potesse trasformarsi in una pubblicità ad un marchio commerciale”, conclude Rienzi. E questa è anche difficile commentarla.

