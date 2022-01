A Torre del Lago, frazione di Viareggio, un uomo di 44 anni si è rinchiuso nella sua abitazione insieme a suo padre, un ex carabiniere 90enne, e ha iniziato a sparare con una pistola calibro 22 illegalmente detenuta: si è rifiutato di aprire ai vigili urbani che si erano recati a casa sua per l’applicazione di un tso, trattamento sanitario obbligatorio. Mentre i vigili del fuoco, chiamati per l’occasione, stavano cercando di entrare, il 44enne ha esploso due colpi attraverso la porta. Uno dei due colpi ha raggiunto un vigile del fuoco, ma senza ferirlo. Il proiettile aveva fortunatamente perso velocità passando attraverso il legno, è rimbalzato sul corpo del vigile del fuoco senza ferirlo. L’uomo si è comunque recato in ospedale per accertamenti ed è stato congedato con 10 giorni di prognosi per la contusione riportata al costato.

L’uomo che si barrica in casa a Viareggio e spara ai soccorritori perché rifiuta un Tso

La situazione è attualmente gestita dalla polizia di Stato di Viareggio, che ha staccato luce e gas all’abitazione. Nessun colpo è stato sparato dalla finestra, ha fatto sapere la questura. Per precauzione le forze dell’ordine hanno fatto evacuare una scuola che si trova poco distante. L’uomo si è intanto lasciato andare ad alcuni deliri, dicendo che sarebbe uscito “dopo essere stato eletto Presidente della Repubblica” oppure minacciando ulteriormente le persone accorse intorno all’abitazione: “Venite che vi sparo in testa, uno ad uno”. Il 44enne era già stato ricoverato in passato presso una casa di cura: i suoi comportamenti aggressivi e minacciosi negli ultimi tempi nei confronti di alcune persone avevano portato alla decisione di sottoporlo a Tso. Tra le tante persone accorse in strada un giovane ha spiegato che l’uomo era “molto agitato e ha minacciato due persone, una ragazza in banca e una signora qui vicino: era al telefono, lui vuole parlare con le persone e se non lo consideri si indigna”.