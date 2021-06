L’uomo che si affaccia seminudo al balcone al G20 di Matera

Dopo gli anni che hanno visto Matera impegnata come capitale della cultura, il comune lucano ha aperto le sue porte al G20. Tante le personalità sopraggiunte nella città dei sassi. Tutte però sono passate dallo sguardo fiero di un iconico osservatore, realisticamente un abitante del posto.

L’uomo con una mise da casa, affacciato al balcone del suo appartamento, ha osservato le tantissime giacche e cravatte che sfilavano sotto il suo stabile. Nonostante i più di 3o° che hanno interessato tutto il Sud Italia in questi giorni. Poi, con aria disinteressata si è lasciato immortalare dalle fotocamere dei curiosi. Curiosi di cosa, poi, varrebbe la pena saperlo.

Lo scatto virale e le risate: ma perché?

Come nell’epoca dei social spesso accade, lo scatto è diventato virale. E i commenti si sono sprecati. Per la verità, non troppi si sono lasciati andare a formule di bodyshaming nei confronti dell’uomo. Anzi, nel mirino del social ci è finita la politica. Come sempre.

Sotto alcuni post si leggono commenti dissacranti nei confronti delle tante istituzioni, accorse da tutto il mondo, che colpiti dal caldo sono stati costretti a poter solo invidiare il senso di libertà che quello scatto ha restituito agli osservatori. “Ha la faccia di uno che si faceva una pennica ed è stato disturbato dalle voci della folla!” scrive un utente di facebook, e ancora qualcuno avanza richieste impegnative per il proprietario dell’immagine “Foto del secolo, premio Pulitzer a chi ha fatto lo scatto”.

Il mistero che resta, l’unico, è il perché della fragorosa risata della donna in primo piano e delle tante persone impegnate ad immortalare il momento. In un afoso giorno d’estate, nel mezzogiorno d’Italia, chi dovrebbe ridere di chi? Un abitante della sua città che affacciato al balcone, con fare composto, osserva tante persone ben vestite sfilare nonostante i fendenti del sole. O i noti avventori, affaticati dal caldo che sono costretti a raggiungere i diversi angoli di un comune edificato su delle alture? Ai posteri l’ardua sentenza.