In una pizzeria di Napoli hanno fatto "volare" Luigi Di Maio come in "Dirty Dancing" | VIDEO

La campagna elettorale è agli sgoccioli. Alcuni degli eventi più recenti, fatti di gesti e dichiarazioni fatti dai vari protagonisti, hanno portato l’opinione pubblica a definire questi due mesi prima del voto – previsto domenica 25 settembre – come uno dei peggiori momenti della storia della dialettica politica in Italia. Ci sono stati momenti tragicamente comici, gaffe, prese di posizione che venivano decantate ai quattro venti prima di cambiare idea il giorno successivo. E in tutto ciò si inserisce Luigi Di Maio, protagonista di un video in pizzeria.

Luigi Di Maio sollevato sulle note di “Dirty dancing” in pizzeria

La location è una delle più famose di Napoli: la trattoria “da Nennella”. Lì l’ex capo politico del MoVimento 5 Stelle, ora alla guida di Impegno Civico in vista del voto del 25 settembre, e attuale Ministro degli Esteri si trovava a cena. E nel bel mezzo di quella serata, convinto dal personale di sala e di cucina del locale, ha partecipato al “ballo” sulle note di “Dirty Dancing”, facendosi sollevare verso l’alto come accadde a Jennifer Grey con Patrick Swayze sulle note di “The time of my life” nell’iconica pellicola “Dirty Dancing”.

E non solo. Come riporta il quotidiano “Il Mattino”, il capo della Farnesina non si è limitato a danzare in compagnia di camerieri e a emulare quella storica scena del film. Nel corso della serata, infatti, Luigi Di Maio si è intrattenuto con i presenti cantando canzoni neomelodiche napoletane e indossando – a un certo punto della cena – anche la maglia di Maradona sopra la classica camicia bianca di ordinanza. Perché la campagna elettorale porta anche un Ministro a svestire le vesti istituzionali ed entrare in contatto con la parte più popolare dei cittadini. Quelli che votano e hanno il potere di decidere chi sarà o non sarà nel prossimo Parlamento.