Luca e Paolo spiegano (bene) cos’è la “famiglia tradizionale” | VIDEO

Un concetto con cui i partiti e i movimenti di destra di tutto il mondo si riempiono la bocca: la famiglia tradizionale. L’unica da “difendere”, mentre si demonizzano tutte quelle che si fondano sull’amore tra persone dello stesso sesso. Accade in Italia – basti pensare alle posizioni di Fratelli d’Italia e Lega che ora governeranno al braccetto -, ma anche negli altri Paesi. Ma che cos’è la famiglia tradizionale? È veramente così tradizionale? Luca e Paolo, con fare ironico e sarcastico, danno una spiegazione che centra in pieno il punto di critica nei confronti degli strenui difensori di questa dinamica.

La loro spiegazione è andata in onda in occasione della puntata di “Di Martedì”, su La7, andata in onda ieri sera.

“Floris, ma la famiglia tradizionale che cos’è? Perché ne parla Salvini, ne parla Meloni. Ne parlano tutte le destre di tutto il mondo. Ma che cos’è la famiglia tradizionale? Lo spieghiamo noi. Per essere tradizionale deve essere composta da un marito maschio e una moglie femmina. Poi magari alle volte c’è un’amante del marito: femmina, ma magari pure maschio. Ma se non lo sa nessuno, resta tradizionale. Alle volte la moglie ha pure lei un amante, maschio o femmina. Ma l’importante è che abbiano dei figli: che siano maschi a cui piacciono le femmine, o femmine a cui piacciono i maschi. Però spesso nella famiglia tradizionale, poi, uno e dei due genitori – che ricordiamo devono essere maschio o femmina – se ne va con un altro maschio o femmina. Quindi queste creature dei figli, sempre nella famiglia tradizionale, restano spesso a casa con un maschio o con una femmina che però sta con un altro maschio o un’altra femmina che non sono il loro genitore naturale. Però questo fa di loro una famiglia, magari non naturale ma assolutamente tradizionale. La famiglia è tradizionale, qualunque cosa succeda: tradimenti, papà che picchia la mamma, mamma che scappa con l’idraulico, papà che di nascosto si tr*mba la parrucchiera. È sempre tutto tradizionale. Fino a che non arriva un maschio a cui piace il caz*o. E lì suona l’allarme. Tutta la tradizione va a farsi benedire, si perde subito il bollino di famiglia tradizionale, si cade nel baratro della famiglia arcobaleno. E lì interviene il Ministero: appena trovano quello a cui piace il caz*o, via dalle famiglia. Perché devono tornare con quei bei usi e costumi di una volta”.

Luca e Paolo, dunque, con il classico stratagemma del “castigat ridendo mores” spiegano come quel concetto di famiglia tradizionale sia del tutto illogico e contenga al suo interno una serie di comportamenti che smentiscono l’impianto stesso del concetto.