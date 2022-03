Sarà Luca Bizzarri a doppiare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella serie “Servant of the People” che l’ha reso popolare in Ucraina prima di essere eletto

“Sarò la ‘voce’ italiana di Zelensky nella sit-com ‘Servant of the people’, sarò i suoi fiati, le sue pause, la sua risata roca”: Luca Bizzarri annuncia su Facebook che doppierà l’ex attore comico ora presidente dell’Ucraina. “La rappresentazione teatrale è, soprattutto, responsabilità. Ogni ruolo, ogni rappresentazione, mette l’attore di fronte all’umanità, alla storia delle persone. Ecco perché – scrive Bizzarri – accettare un lavoro come questo, in un momento così difficile, un po’ mi fa stringere lo stomaco. Perché questa sit-com, queste parole che andrò a dire, hanno cambiato la storia dell’Europa e del mondo intero, comunque la si pensi. Perché questo racconto creato per far ridere non ha solo fatto ridere, ma ha scatenato una serie di movimenti e di eventi che ci hanno sconvolto, che hanno dimostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, che la cultura (e ridere è cultura) – conclude l’attore – è il vero motore della nostra vita”.

“Servant of The People” andrà in onda su La7, che ne ha acquisito i diritti in esclusiva per l’Italia. Nello sceneggiato l’attuale Presidente dell’Ucraina, che all’epoca era uno dei più influenti attori comici e satirici, interpreta un comune cittadino, insegnante di storia del Liceo, che viene inaspettatamente eletto Presidente in seguito alla diffusione e al successo virale di un suo video che denuncia la corruzione nel Paese. Una trama profetica che nella realtà, sì sarebbe avverata di lì a poco con l’elezione – il 20 maggio del 2019 – proprio di Volodymyr Zelensky a Presidente dell’Ucraina. Prodotta da Kvartal 95 e trasmessa in prima tv dalla Rete televisiva Ucraina ‘1+1’ tra il 2015 e il 2019 ‘Servant of the oggi è un vero e proprio cult, in onda con grande successo in molti paesi del mondo.