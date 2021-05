Luana, l’orditoio gemello a quello in cui ha perso la vita aveva i sistemi di sicurezza manipolati

La perizia del consulente tecnico su un orditoio presente nella ditta (uguale a quello in cui morta Luana), dà un dettaglio sconvolgente. E cioè che quel macchinario aveva i sistemi sicurezza manipolati, lo riferiscono alla stampa fonti della Procura. Nei prossimi giorni sarà esaminato il macchinario dov’è morta Luana. Dopo l’incidente gli inquirenti avevano infatti sequestrato i due orditoi nella ditta per fare una comparazione sui macchinari. In attesa che venga effettuata la perizia sul macchinario in cui ha perso la vita la 22enne di Prato, ieri il consulente del pm ha iniziato l’accertamento dall’orditoio gemello trovando, appunto, le ‘sicurezze’ manipolate. E questo potrebbe far pensare che anche l’altro fosse nelle stesse condizioni. Ma questo è ancor presto da dire.

Chi era Luana, la ventiduenne morta sul lavoro

Luana, 22 anni, è morta sul colpo il 3 maggio scorso in una fabbrica tessile di Montemurlo in provincia di Prato. La giovane è rimasta vittima di uno schiacciamento del torace. Questo sono i dettagli emersi dall’autopsia, condotta oggi dal medico legale Luciana Sonnellini a Pistoia. L’esame autoptico, disposto dalla procura di Prato, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha stabilito che la giovane operaia ha riportato un politrauma fratturativo toraco-polmonare. Secondo quanto ricostruito dal medico legale, Luana sarebbe morta sul colpo stritolata dal macchinario tessile, un orditoio, in cui è rimasta incastrata e schiacciata.