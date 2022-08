Loredana Bertè contro Giorgia Meloni: “Si deve vergognare, rimuova subito la fiamma dal logo” | VIDEO

Loredana Bertè torna ad esporsi esternando le sue idee politiche e lo fa su uno dei temi più caldi del momento, quello della fiamma di sapore missino presente nel logo di Fratelli d’Italia, che tanto ha fatto (e fa ancora) discutere. L’invito a cancellarla era arrivato pure dalla senatrice a vita Liliana Segre, che in prima persona ha vissuto gli orrori dell’Olocausto e che aveva invitato Meloni ad assumere una decisa presa di distanza dal fascismo.

Proprio alle parole della senatrice a vita ha fatto riferimento Loredana Bertè, che in un video pubblicato sui suoi profili social ha detto: “Signora Meloni, quando una senatrice come Liliana Segre chiede che sia cancellata dal suo logo quella fiamma che ricorda chiaramente il fascismo e le sue conseguenze, lei la rimuove e basta, senza arrimpicarsi sugli specchi con scuse improbabili. Lei la rimuove ha capito? Mi sembra il minimo per il rispetto che si deve a una signora che ha passato quello che ha passato, oltre a noi cittadini che siamo veramente stufi e alla memoria di quelli che non ci sono più, quelli che per quel simbolo sono stati uccisi. Lei si deve vergognare, si vergogni signora Meloni. Non l’ho chiamata apposta onorevole, perché di onorevole lei non ha proprio niente, come la maggior parte dei politici italiani”.

Loredana Bertè contro Meloni, cosa aveva detto Liliana Segre alla leader di FdI

La senatrice Liliana Segre era intervenuta su “Pagine Ebraiche” commentando le prese di posizione della leader di FdI Giorgia Meloni sul fascismo e aveva detto: “Nella mia vita ho sentito di tutto e di più, le parole pertanto non mi colpiscono più di un tanto. A Giorgia Meloni dico questo: inizi dal togliere la fiamma dal logo del suo partito”.

Nessuna ambiguità su certi temi: questo era in breve l’invito che Liliana Segre aveva fatto a Giorgia Meloni, dopo che la leader di FdI si era pronunciata sulle responsabilità storiche del fascismo, assumendo una posizione di netta condanna nei confronti del regime totalitario. Ma “bisogna partire dai fatti, non dalle parole e dalle ipotesi” l’aveva ammonita Liliana Segre, sottolineando come l’eliminazione della fiamma dal simbolo di FdI potesse rappresentare un giusto e concreto passo in quel senso.