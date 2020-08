Lopalco e la seconda ondata che arriva se…

Il professor Pier Luigi Lopalco ha pubblicato una nota su facebook significativamente intitolata “Supposte di realismo” in cui spiega che c’è ancora, ed è concreto, il rischio di una cosiddetta seconda ondata dell’epidemia di Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19 se si verificano alcune condizioni:

Spagna, Francia e Germania, i Paesi europei a noi più prossimi, riportano un’importante impennata di casi. In Italia si registrano le prime avvisaglie e le domande dalle cento pistole arrivano implacabili: avremo anche noi una simile impennata? Se negli altri Paesi è già avvenuto, come mai da noi non si è ancora verificato?

Il virus, lo abbiamo detto più volte, ha una ferrea logica matematica: se ci sono suscettibili da infettare e gli diamo la possibilità di farlo, lui infetta. In Italia è suscettibile almeno il 90% della popolazione. Al Sud il 99%. Dobbiamo dunque limitarne la circolazione.

La diversa tempistica che osserviamo fra i casi francesi o tedeschi e quelli italiani dipende dal fatto che quando un po’ in tutta Europa è stato allentato il lock-down, le epidemie nazionali si trovavano a livelli diversi di “maturazione”.