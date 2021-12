“Santa Messa con Matteo Salvini”? Cosa è successo dopo la pubblicazione della locandina

Nella giornata di oggi ha cominciato a circolare una locandina che “pubblicizzava” una “Santa Messa con Matteo Salvini”. Un manifesto social per informare che alla celebrazione religiosa prevista per il 21 dicembre alle 18 nella chiesa della Domus Mariae di Roma sarebbe stato presente anche il leader della Lega. Temendo una strumentalizzazione politica della funzione, subito sono fioccati attacchi nei confronti del Carroccio, che ha però spiegato in una nota che l’iniziativa non è partita da canali ufficiali. “La Lega in generale e lo staff di Matteo Salvini in particolare – si legge – non hanno mai pensato né tantomeno autorizzato la grafica che pubblicizza una messa di Natale con il volto del segretario e i simboli del partito e del gruppo Id. Qualora Salvini partecipasse a un’iniziativa religiosa, lo farebbe ovviamente con la dovuta sobrietà: la grafica in questione è da considerare a tutti gli effetti un abuso”.

La questione della “Santa Messa” con Salvini

In quella data, nei pressi del parco di Villa Carpegna, dove si trova la Domus Mariae, nel complesso che l’Azione Cattolica ha dato in gestione per 15 anni al Gruppo TH Resorts, partecipato al 46% da Cassa depositi e prestiti, la Lega ha organizzato un incontro per lo scambio di auguri. Salvini ha deciso di partecipare alla messa, spiegando però di avere intenzione di farlo “in forma assolutamente privata”. Se non si è trattato di un’iniziativa del partito, l’ipotesi è dunque che quel manifesto sia stato ideato da qualcuno che, senza ricevere alcuna approvazione, intendeva cavalcare il trend guidato da chissà quale interesse. Molto probabilmente si tratta però di qualcuno che ha a che fare con la politica: sul manifesto infatti, oltre al simbolo della Lega, c’è anche quello di Identità Culturale, il gruppo sovranista del Parlamento europeo. Dall’Azione è arrivata la condanna per quanto accaduto: “Resta il fatto grave della strumentalizzazione di una celebrazione liturgica che, per sua natura, non ha parti o partiti”. Secondo quanto riporta Avvenire, la presidenza nazionale dell’Azione cattolica ha diramato una nota in cui ha comunicato che “la celebrazione non si terrà”.