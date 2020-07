La lista dei bengalesi arrivati in Italia e “a rischio Covid”

Abdus Sobhan Sikder, ambasciatore del Bangladesh a Roma dal 2016, dice oggi in un’intervista rilasciata al Messaggero che conosce «nomi, cognomi, indirizzi di residenza e contatti telefonici dei bengalesi sbarcati da inizio giugno in Italia. Ora stiamo lavorando con le autorità italiane per rintracciarli ma non ci saranno problemi». L’annuncio viene dopo la storia dei 600 positivi arrivati a Roma dal Bangladesh calcolata da chi si occupa di indagini epidemiologiche in Regione Lazio.

Ambasciatore Sikder almeno 36 bengalesi sono risultati positivi al Covid 19 negli ultimi giorni. C’è un’emergenza nella comunità dei suoi concittadini?

«Purtroppo siamo perfettamente consapevoli della situazione. Abbiamo dato indicazioni precise ai nostri concittadini perché si sottopongano ai test al più presto possibile e stiamo fornendo loro tutta l’assistenza necessaria. Sappiamo che al momento ci sono delle persone infette e altre che sono sospettate di esserlo ma si trovano già in ospedale oppure negli hotel dove resteranno in quarantena».