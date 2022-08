L’incredibile annuncio (fake) per la sagra ad Africo con pipi, patate e pistole (e arriva la denuncia) | VIDEO

Un cittadino, attraverso il suo account TikTok, aveva pubblicato un video per fare ironia su questo evento (che non esiste). E il Comune lo ha denunciato per diffamazione

Africo è un piccolo comune di circa 2.800 anime in provincia di Reggio Calabria. Un Paese che d’estate, si popola grazia anche a una serie di eventi organizzati dalla varie amministrazioni che si sono susseguite. Poi, però, un video pubblicato da un cittadino su TikTok ha sconquassato la tranquillità di quella cittadina. Un filmato, ovviamente ironico, in cui si annunciava una sagra: quella dei pipi e patate (piatto tipico calabrese), ma condito anche dalle pistole. E per questa trovata “ironica”, quell’uomo è stato denunciato per diffamazione dal sindaco.

Africo, la vera storia della sagra “pipi, patate e pistole”

Nel video, pubblicato su TikTok dallo stesso protagonista di questo profilo (in cui sono pubblicati moltissimi contenuti che varcano il confine tra la satira e la provocazione), si parla di questo evento (organizzato, ma per finta, dall’amministrazione comunale di Africo e dalla Pro Loco) che doveva essere in programma lo scorso 31 luglio:

“Siete tutti invitate alla sagra di pipi e patate. La quota di partecipazione è di soli 5 euro. Avrete un piatto di pipi e patate, un quarto di vino e un po’ di pane. Ma non finisce qui: finito di mangiare, potrete sparare in aria con fucili e pistole come se fosse capodanno. Quindi, chi ha fucili e pistole li porti pure così si fa una bella mangiata, una bevuta e poi si festeggia in allegria. Vi aspettiamo numerosi”.

Si trattava, ovviamente, di un falso. E il Comune, come spiegato dal sindaco Domenico Modaffari, non ha alcuna intenzione di farla passare liscia a questo buontempone della rete:

“Anche ad Africo le fake news corrono in rete. L’Amministrazione Comunale di Africo si dissocia fermamente dal comportamento adottato da questo cittadino; infatti si è provveduto a denunciare per diffamazione a mezzo social, e conferma che per il 31 luglio 2022 non è previsto alcun evento sul lungomare cittadino. A tal proposito, comunica anche che a breve sarà diramato il calendario ufficiale degli appuntamenti estivi. Invitiamo tutti i cittadini a fare attenzione a chi utilizza in maniera impropria i social network, anche se (probabilmente) con fini goliardici, seguendo le fonti ufficiali”.

Insomma, anche il primo cittadino di Africo sostiene ha capito l’intento ironico (evidente anche dal resto dei contenuti pubblicati dallo stesso utente), ma ha deciso comunque di denunciarlo per diffamazione.