L'imperdibile filmato di Berlusconi che sembra una scena di "Weekend con il morto" | VIDEO

Da una parte Matteo Salvini, dall’altra Maurizio Lupi. Due delle quattro gambe della coalizione di centrodestra che ha trionfato alle elezioni, hanno sorretto non solo l’alleanza (seppur con risultati elettorali risibili, ma fondamentali per la formazione di una nuova maggioranza parlamentare), ma anche Silvio Berlusconi. Il filmato mandato in onda lunedì sera da “Propaganda Live” (su La7), mostra le fasi finali del comizio di piazza del Popolo andato in scena a Roma giovedì 22 settembre. Alla fine dell’evento, infatti, i leader di Lega e “Noi moderati” hanno trascinato – a braccio – il Presidente di Forza Italia sul palco.

Clamoroso momento pescato da @zdizoro: due cose su tutte: Berlusconi come Bernie Lomax in Weekend Con il Morto; guardate il fastidio della Meloni che a malapena riesce a celare la sopportazione per quei tre impresentabili attorno che sbrodolano mansplaining#propagandalive pic.twitter.com/udfiogUrUF — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 26, 2022

La scena ha inevitabilmente riportato alla memoria alcuni passaggi di un film diretto da Ted Kotcheff nel 1989: “Weekend con il morto”. La pellicola racconta di un tentativo di truffa assicurativa e tutti i suoi contorni, con uno dei protagonisti – Bernie Lomax (interpretato da Terry Kiser) – che viene ucciso con una dose letale di droga. Questa una delle scene che ha portato al paragone tra la realtà di piazza del Popolo e quel film.

E le immagini di Berlusconi trascinato a braccio da Salvini e Lupi ha ricordato esattamente qui frangenti immortalati dalla pellicola cinematografica. Con un epilogo, ovviamente, diverso. Dopo qualche istante di esitazione, lo stesso leader di Forza Italia rientra in possesso delle proprie funzioni e alza autonomamente le braccia in alto per salutare i sostenitori dei partiti di centrodestra accorsi in piazza del Popolo per la chiusura della campagna elettorale. La scenetta, ovviamente, ha provocato grande ironia sui social.