L’imitazione di Silvio Berlusconi fatta da Matteo Renzi | VIDEO

Poche parole, ma con quel “mi consenta” con cui chi vuol imitare Silvio Berlusconi inizia sempre. Matteo Renzi, ospite dell’Aria che Tira, risponde a Myrta Merlino così, imitando il presidente di Forza Italia: “Mi consenta, mi sembra che lei stia un pochettino esagerando. Mi consenta”. La domanda della giornalista era a proposito dei rumor su una sua eventuale candidatura al Quirinale (anche se non ci si può candidare). Il nome che il centrodestra non si sente di escludere, e che anzi sponsorizzerebbe è quello dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Forza Italia ne è convinta, la Lega lo sosterrebbe, Fratelli d’Italia non farebbe ostruzionismo (lo ha detto proprio ieri la leader Giorgia Meloni). Dirà qualcuno: menomale che c’è una forte componente di sinistra e grillina, che lo impediranno. Ma comunque ormai è un po’ il tormentone dei salotti televisivi: “che ne pensa di un Silvio Berlusconi Presidente della Repubblica?”. Ecco, questa imitazione qua è stata la risposta di Matteo Renzi a questa domanda.

Le imitazioni del senatore Renzi del presidente Berlusconi

Non è certo la prima volta che il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi imita Silvio Berlusconi. Anzi, si può quasi dire che sia ormai un suo cavallo di battaglia, uno dei tanti che usa per strappare un sorriso a chi lo guarda in tv. Già ospite a La7 lo aveva fatto negli anni passati da Corrado Formigli e da Lilli Gruber. E poi nei comizi, dove ha raccontato anche aneddoti divertenti, come quando Berlusconi di lui disse: “Dobbiamo fermare quel ragazzo, bulimico di potere”, salvo poi mostragli solidarietà al telefono il giorno dopo per gli attacchi ricevuti. Divertente, c’è da ammetterlo. Per qualcuno questa bravura nelle imitazioni del cavaliere sarà scontata, soprattutto per quelli che negli anni hanno visto un Renzi vicino, legato, e quasi immagine e somiglianza di Berlusconi. A chiuder gli occhi, in effetti, sembra proprio lui. Almeno nella forma: sui contenuti invece, il tempo darà le sue risposte.