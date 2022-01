“Non permettete che tutto quel che è successo possa ripetersi”, il messaggio della sopravvissuta alla Shoah ai giovani | VIDEO

È sopravvissuta al campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau. È sopravvissuta all’Olocausto e a quella deportazione di quell’ideologia nazista che ha rappresentato la pagina più buia della storia contemporanea. Ha fatto, suo malgrado, la storia del mondo moderno e ha tenuto viva nella sua mente e in quella di milioni di altre persone che non hanno vissuto tutto ciò sulla proprio pelle quegli orrori, affinché tutto ciò non si ripetesse. Ora Lidia Maksymowicz lascia il testimone ai più giovani e li invita a non spegnere i riflettori su quanto accaduto a lei e a centinaia di migliaia di altre persone, discriminate, segregate e uccise per la propria fede, per il proprio orientamento sessuale o perché oppositori politici.

“Rivolgendomi ai giovani dico: è proprio nelle vostre mani il futuro di questo mondo. Dipende da voi. Non potete permettere affinché tutto ciò che è successo in questo posto possa ripetersi.” Lidia Maksymowicz, testimone dell’Olocausto, a #CTCF pic.twitter.com/6cDqjc46dB — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 23, 2022

Lidia Maksymowicz invita i giovani a prendere in mano il mondo che verrà

L’attivista e scrittrice polacca è stata ospite, domenica sera, di Fabio Fazio a “Che Tempo che fa”. E proprio dagli studi di RaiTre ha voluto lanciare un messaggio alla cittadinanza più giovane, affinché quella pagina di storia che lei stessa ha vissuto sulla propria pelle non si ripeta dietro mere ideologie fomentate dalla politica:

“Purtroppo siamo testimoni della rinascita dei nazionalismi, dell’antisemitismo. Di questo disprezzo di un uomo verso gli altri. Ciò non dovrebbe più accadere. Durante tutti i miei incontri a Cracovia, presso il museo Galizia, io rivolgendomi ai giovani dico: guardate, è proprio nelle vostre mani il futuro di questo mondo e dipende da voi come il futuro di questo mondo sarà. Quindi non potete permettere che tutto quel che è successo in questo mondo possa ripetersi”.

Poi, prima di lasciare lo studio di “Che tempo che fa”, si è avvicinata a Fabio Fazio per donare al conduttore una stola di tessuto, un foulard, che indossano tutte le persone che sono sopravvissute al campo di concentramento di Auschwitz e all’Olocausto che ha rappresentato la pagina più buia, ma ancora viva nella memoria, del mondo moderno.

(foto e video da Che Tempo che Fa, RaiTre)