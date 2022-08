Non stiamo qui a fare i bacchettoni. Chi fa il nostro mestiere è conscio che l’errore è dietro l’angolo. Una battitura errata, un momento di distrazione ed ecco che si commette la gaffe che, però, ha un effetto devastante per via dei social che amplificano il tutto. Ma quella commessa da Libero quotidiano assume una potenza ancor più virale per via della tipologia dello svarione commesso, ovviamente anche riferito ai “protagonisti di questa vicenda”.

Libero come il Signor Giancarlo: la fuga del centrodestra diventa f*ga

Non abbiamo inserito in questo articolo il tweet originale per un motivo molto semplice: trattandosi di Twitter, probabilmente chi gestisce le pagine social del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti dovrà cancellare quel post (non essendo ancora permessa la possibilità di modifica di quanto pubblicato). Ma alle ore 16.55, quando è stato scritto questo pezzo, il tweet risulta essere ancora presente sulla pagina del quotidiano. E così un articolo sui sondaggi del centrodestra, assume un valore comico e non politico:

“Il sondaggio di Barometro Politico rivela la f*ga del centrodestra: ecco tutte le cifre”.

L’errore di battitura è evidente. Chi ha condiviso questo articolo sui canali social di Libero, doveva parlare della “fuga” del centrodestra, confermata anche dagli ultimi sondaggi in vista del voto per le elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. Ma, evidentemente, il famoso Signor Giancarlo (al secolo Giancarlo Pelosini da Rosignano Solvay) de “La Ruota della Fortuna” è diventato per qualche istante il social media editor del quotidiano di Sallusti. Perché questa gaffe ricorda molto da vicino una puntata, andata in onda nel lontano 1995, del noto programma televisivo condotto dal compianto Mike Bongiorno.

L’effetto del lancio social del quotidiano di Sallusti, dunque, è lo stesso. E, ovviamente gli utenti social non hanno non potuto fare riferimento anche a Silvio Berlusconi.