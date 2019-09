Libero e il decalogo dell’amante perfetta

È un decalogo da mandare a memoria quello di Libero che oggi in un articolo a firma di Daniela Mastromattei ci spiega come deve essere l’amante perfetta. O meglio, il decalogo è rivolto sia all’amante perfetto uomo che all’amante perfetta donna, ma il titolo è dedicato a lei a dimostrazione che il target è evidentemente quello maschile. E allora ecco le regole per lei:

L’amante perfetta sembra sempre appena uscita dal parrucchiere

non ha mal di testa

è sempre disponibile

è depilata, ben vestita, truccata

non necessariamente bella, di sicuro molto affascinante

È solare, sempre sorridente e leggera

Frizzante emotivamente e sessualmente

mai gelosa o ossessiva

non usa il rossetto per evitare di lasciare tracce sulla camicia di lui

E soprattutto, chiude Libero, non fa domande, non si lamenta, non è curiosa, non telefona, non manda video o sms notturni e non chiede di più. Come una perfetta schiava. Quando è lui l’amante (perfetto) della donna sposata, gioca invece la carta del gentiluomo.

Educato,disinvolto, dal fascino discreto e dalla sensualità latente. Mai spregiudicato,strafottente o arrogante, cammina al suo fianco, sicuro e protettivo. Guarda la donna sempre negli occhi. E al ristorante non sbircia le altre signore. Ha modi eleganti e conosce le buone maniere. Il perfetto amante ha un savoir-faire che ha imparato negli anni con pazienza. L’origine sociale c’entra poco, quello che conta è la nobilità d’animo. Il suo look non è mai trascurato. Anzi, il suo stile è equilibrato con consapevolezza e autenticità. Anche le sue emozioni sono espresse in modo pacato. L’amante perfetto, più che essere concentrato su se stesso, è soprattutto occupato a far sentire lei una regina.

