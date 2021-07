“La situazione peggiora di giorno in giorno”: la lettera di Patrick Zaki dal carcere

Una nuova drammatica lettera scritta da Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna imprigionato in Egitto, il suo Paese d’origine, dal febbraio 2020.

Ecco il testo della lettera che lo studente ha scritto per la sua fidanzata pubblicato dalla pagina Patrick libero:

“Cara …., Spero che tu sia in buona salute e in pace. È passato molto tempo dall’ultima volta che ci siamo incontrati, è stato solo per pochi minuti, ma mi lascia sempre un enorme impatto positivo e mi dà la voglia di andare avanti con maggiore determinazione. So che nei nostri sogni più sfrenati non avremmo mai potuto immaginare questo scenario, e da quando sono partito per Bologna abbiamo fatto così tanti progetti, il primo dei quali è che tu venga a trovarmi lì e giriamo l’Italia insieme. Mi rende estremamente triste il fatto di non vedere questo accadere presto, dato che la mia situazione sta peggiorando di giorno in giorno. La mia indagine è ripresa, il che potrebbe significare che un giorno andrò in tribunale e avrò un processo e questo è molto peggio di quanto mi aspettassi. Dopo un anno e mezzo, non potevo fare a meno di pensare che avrò presto la mia libertà, ma ora è chiaro che non accadrà presto. So che siete stati pazienti e avete sopportato l’insopportabile, mi scuso sinceramente per questo. Infine, vorrei congratularmi con tutti coloro che sono stati lasciati andare di recente, ma non sono affatto ottimista sulla mia situazione.

Con molto amore, Patrick”