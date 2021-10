L’ennesimo tragico Barillari, il consigliere no-vax ora chiede asilo in Svezia

Il consigliere Barillari, ex Movimento Cinque Stelle, si era chiuso nel palazzo della Regione. Poi la cacciata e ora il presidio no vax

Barillari è uno stress test per chi in questo periodo storico vuole lottare contro il linguaggio inopportuno: l’ultima novità è la sua richiesta di asilo politico in Svezia.

“Ci hanno obbligato ad uscire perché, guarda caso, hanno scovato proprio ieri pomeriggio (….) un dipendente regionale VACCINATO CON GREENPASS POSITIVO al covid, e dovevano procedere ad una sanificazione straordinaria urgente…. TV e giornalini che sono corsi ieri a urlare ‘occupazione dei novax della regione Lazio’ non hanno detto una sola parola sul positivo vaccinato. Zingaretti dovrebbe solo vergognarsi. Ora siamo al consolato svedese a chiedere asilo politico”, scrive su Facebook il consigliere regionale del Lazio Davide Barillari, ex M5S, che ieri con la deputata Sara Cunial aveva occupato il consiglio regionale del Lazio nella giornata che segnava l’entrata in vigore dell’obbligo di green pass sul posto di lavoro.

“Abbiamo chiesto asilo politico all’ambasciata svedese e lo faremo anche a tutti gli altri Paesi che ancora possono dirsi democratici. In Italia non sono più riconosciuti i diritti fondamentali dell’uomo, il diritto alla salute, al lavoro, allo studio, alla casa… Per questo chiediamo asilo come rifugiati. Qui non ci sentiamo più tutelati da uno Stato che si è dimostrato regime ostile ai cittadini e alla Costituzione”, comunicano i due fuggiaschi della politica italiana che oggi erano in sit in davanti all’ambasciata di Svezia insieme a medici, avvocati, insegnanti e liberi professionisti. “Abbiamo anche chiesto un’interlocuzione diretta con l’ambasciatore per denunciare i crimini contro l’umanità che stanno avvenendo in Italia”.

Barillari e Cunial telefonano al consolato svedese per chiedere asilo politico #Barillari #Cunial pic.twitter.com/VCQW66qGEd — The Dark Side of the Moon (@Sydwerehere) October 16, 2021

Dopo tutto questo, varrebbe la pena capire quali saranno i prossimi episodi della vita di politica di Barillari che fino ad ora ha dimostrato in maniera evidente, da quale lato in questa inspiegabile battaglia vale la pena stare.