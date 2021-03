“Le brutte intenzioni”: ecco il video e il testo integrale della canzone di Morgan a Bugo

Lo aveva promesso, è stato di parola. Marco Castoldi in arte Morgan, che nella scorsa edizione, in coppia con Bugo, era stato protagonista del Festival di Sanremo 2020 di una delle scene iconiche dell’edizione numero 70, con tanto di lite sul palco, fuga del compagno e inevitabile squalifica, questa sera ha regalato ai fan la versione integrale della canzone “Sincero” rivista e rimaneggiata alla sua maniera. Una sorta di prosecuzione naturale, a distanza di un anno, delle prime dieci strofe che aveva interpretato sul palco dell’Ariston attaccando in modo pesante Bugo.

«Le brutte intenzioni, la maleducazione

La tua brutta figura di ieri sera

La tua ingratitudine, la tua arroganza

Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa

Certo il disordine è una forma d’arte

Ma tu sai solo coltivare invidia

Ringrazia il cielo, sei su questo palco

Rispetta chi ti ci ha portato dentro

E questo sono io»

Oggi quella canzone ha anche un titolo, Le brutte intenzioni, ed è finalmente completa, scritta e re-interpretata dallo stesso Morgan in un videoclip di 3 minuti e 34 secondi pubblicato, come promesso, sulla pagina Instagram dell’artista pochi minuti dopo l’esibizione dello stesso Bugo, che, a differenza dell’ormai ex partner, si è ripresentato in gara anche nell’edizione 2021. Una partecipazione che ha indispettito non poco Morgan, il quale non ha fatto nulla nelle ultime settimane per nascondere il suo disappunto, manifestato ancora poche ore fa nel corso di una room su Clubhouse in contemporanea proprio nell’istante in cui Bugo cantava.

Ecco, nel dettaglio, il testo completo e integrale de Le brutte intenzioni, scritta e interpretata da Morgan. Che già ora ha fatto parlare e discutere molto di più non solo della canzone di Bugo, passata inosservata, ma di tutte le canzoni del festival.