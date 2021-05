La studentessa vaccinata con quattro dosi di Pfizer beve 7 litri d’acqua al giorno ed è disidratata

Si chiama Virginia e ha 23 anni. Nei giorni scorsi è diventata – suo malgrado – famosa. Perché ha ricevuto quattro dosi di vaccino Pfizer al posto di una. Come è stato possibile? Riavvolgiamo il nastro. Perché Virginia ha avuto accesso alla vaccinazione? Lei è laureata triennale in psicologia, e stava frequentando un tirocinio in ospedale. Per questo doveva essere vaccinata. Si è quindi recata all’ospedale delle Apuane di Massa, dove però una giovane infermiera al posto di somministrarle una dose di vaccino, gliene ha inoculate quattro (all’inizio si pensava che fossero addirittura sei). Lei, l’infermiera, se ne è accorta, e ha subito parlato con il medico, che le ha detto che avrebbe dovuto essere ricoverata per almeno 24 ore.

Anche perché – avevano poi anche confermato i dirigenti Pfizer – questa è una condizione non sperimentata. E quindi nessuno sapeva e nessuno sa tutt’ora cosa e quali sintomi potrà avere la giovane ragazza. Tanto che è costantemente sotto osservazione, e – scrive il Corriere della Sera – ora beve circa sette litri di acqua al giorno ma è comunque sempre disidratata. Non solo: ora Virginia è stata che presa in cura privatamente dal professor Fabrizio Pregliasco, virologo, docente all’università di Milano, direttore dell’Irccs di Milano e ora anche volto celebre della televisione. Questa mattina, scrive sempre il Corriere, sono state eseguite ulteriori analisi sulla ragazza e il loro risultato potrebbe dare informazioni rilevanti sule sue condizioni di salute. Oltre a sintomi e reazioni ancora non conosciute, la vaccinazione massiccia potrebbe anche far sì che sia stata annullata la produzione di anticorpi e dunque la vaccinazione dovrebbe essere ripetuta.