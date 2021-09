La storia della lista della Lega esclusa dalle prossime elezioni a Napoli

Il candidato del centrodestra alle prossime elezioni comunali di Napoli resta senza l’appoggio della Lega e di altre due liste che portano il suo nome. Un brusco risveglio per Catello Maresca che – stando alle decisioni prese oggi dalla commissione prefettizia, che potrebbero essere modificate nei prossimi giorni – non potrebbe contare su un cospicuo numero di voti portati dalla lista “Prima Napoli”: l’espressione elettorale del Carroccio a sostegno della sua candidatura nel capoluogo partenopeo. Tutto per colpa di un minuto di ritardo.

Prima Napoli, la lista della Lega esclusa dalle elezioni del 3/4 ottobre

“Siamo certi che la magistratura avrà gli strumenti e saprà valutare quanto accaduto e, dunque, potrà accertare che i nostri delegati erano già all’interno della struttura prima dello scadere del termine – hanno affermato i coordinatori regionale e cittadino del Carroccio, Valentino Grant e Severino Nappi commentando la decisione della commissione prefettizia partenopea -. L’esclusione di una lista cardine della coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Catello Maresca sarebbe del resto un grave vulnus”.

Ma l’errore c’è stato e, come prevedono le procedure, l’esclusione è scattata d’ufficio. Ovviamente ora si dovrà valutare il ricorso presentato dalla Lega per riammettere la lista “Prima Napoli” e la contestazione potrebbe andare in porto visto che il ritardo nella comunicazione dei candidati è stato di un solo minuto rispetto alla scadenza. E per lo stesso motivo una decisione analoga è stata presa anche nei confronti di altre due liste del Centrodestra: la lista civica “Catello Maresca” e quella “Catello Maresca Sindaco”.

Chi fa parte della lista del Carroccio (e ora rischia di rimanere fuori dai giochi)

In attesa della valutazione della magistratura in merito al ricorso, l’esclusione della lista “Prima Napoli” comporterebbe la mancata corsa al consiglio comunale di moltissimi esponenti della Lega in Campania. Nell’elenco comunicato ieri (con un minuto di ritardo rispetto alla scadenza) troviamo 40 nomi: Albano Francesca, Aversano Barbara, Barbato Roberto, Bartone Giovanni, Bizzi Salvatore, Cipriani Simona, Conte Pasqualina, Coppola Giovanni, Cristiani Andrea, De Maria Marco, De Micco Giusy, De Santo Armando, Desidery Vincenzo, Di Nocera Anna, Esposito Antonella, Ferraro Domenico, Frecciarullo Teresa, Fuorio Manuela, Giglio Amedeo, Graziano Raffaele, Maietta Michela Sonia, Marangio Ciro, Manduca Martina, Mansueto Irene, Marzella Pasquale, Mustilli Bona, Paesano Marianna, Palomba Stefano, Perez Vincenzo, Punzo Clotilde, Rollin Rosario, Romanino Carmela, Russo Gennaro, Sapio Roberta, Sarno Rosa, Sasso Annunziato (Nunzio), Scalesse Anna, Sigismondo Rosaria, Sommella Fortunato, Venezia Marco

(Foto IPP/Felice De Martino)