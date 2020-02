La squadra di calcio multata per i cori contro Salvini

Il Gazzettino racconta oggi la storia di una squadra di calcio multata perché i suoi tifosi hanno cantato cori contro Matteo Salvini. La Polisportiva San Precario, che milita nella terza categoria padovana ed è dotata di una pagina facebook, ha ricevuto un’ammenda di 150 euro «per comportamento canzonatorio e oltraggioso del pubblico nei confronti di un partito e di un personaggio politico italiano, con invito alla società ad intervenire affinché detti cori non si ripetano». I cori in questione sono quelli rivolti principalmente contro la Lega e il suo leader Matteo Salvini. La sanzione del giudice sportivo è stata pubblicata nel comunicato di ieri pomeriggio.

Il presidente Roberto Mastellaro allarga le braccia e difende i sostenitori. «Abbiamo una tifoseria molto calorosa, un caso rarissimo in questa categoria. Solitamente i cori sono sempre per i nostri giocatori – spiega – ma a volte capita che qualcosa sfugga di mano. È capitato di fare cori contro Salvini e Bitonci oppure contro Renzi, ma una cosa mi preme dirla. Non sono mai cori offensivi, non ci sono mai stati insulti. Non so e non ricordo che tipo di coro sia stato fatto domenica, ma di certo è stato un coro goliardico. Magari non simpatico, ma nulla più».