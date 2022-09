La rissa tra i tennisti Moutet e Andreev alla fine di una partita | VIDEO

La stretta di mano, qualche parola di troppo e poi la spallata. È iniziata così la rissa sul cemento del Palais des Sports dove – in questi giorni – è in corso il torneo challenger di Orléans, in Francia. I protagonisti sono due tennisti: il francese Corentin Moutet (numero 64 nel ranking Atp) e il bulgaro – vincitore della partita – Igor Andreev (numero 247 al mondo). Proprio nel momento in cui dovrebbe esserci il classico gesto di fair play sotto rete, i due hanno iniziato a bisticciare, arrivando alle mani. Solo l’intervento del giudice di sedia ha riportato la situazione sotto controllo. Almeno sul campo.

Il video della rissa Moutet-Andreev mostra i momenti in campo, ma la discussione tra i due è proseguita sui social. Il primo a parlare è stato il tennista francese che ha spiegato cosa è successo nel momento del saluto finale, sotto la rete davanti agli occhi dell’arbitro e del pubblico:

“Non mi scuso per quello che è successo alla fine match. Quando un avversario per due volte ti dice “Vaffanc*lo” guardandoti negli occhi io non posso far finta di niente e non posso non fargli capire che questo è sbagliato. A fine partita avete applaudito. Per voi ci sono cose accettabili, per me no. È stato lui mi a minacciarmi e mi ha chiesto di aspettarlo all’uscita del campo. Cosa che ho fatto per dieci minuti, ma quando si è presentato era con sei persone della sicurezza che lo proteggevano. Ti sei nascosto. Ho sentito le tue minacce. Quando sarai uscito dal posto dove ti hanno nascosto, sarei felice di vederti metterle in pratica. Ti aspetto con impazienza, ne potremo discutere con calma”.