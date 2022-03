La reazione dei cittadini di Kherson contro i militari russi che, dopo aver occupato la città, picchiano i manifestanti | VIDEO

Il metodo russo esportato fuori dai confini, all’interno di quel Paese invaso dall’alba di giovedì 24 febbraio: “sedare” le protese e le manifestazioni con violenze e arresti. Scene che abbiamo visto negli ultimi giorni da Mosca e San Pietroburgo e che si sono ripetute anche nella città ucraina di Kherson, il primo e unico capoluogo di Regione finito sotto il controllo delle truppe inviate dal Cremlino. Ma il popolo ucraino ha deciso di reagire a queste angherie, marciando compatto e non indietreggiando neanche davanti ai colpi sparati in aria dai soldati per allontanare la folla.

Day 14. Good morning. Video: Kherson – the only regional capital that has fallen. Ukrainian crowd of protestors gets angry after Russian troop start beating up a protestor. Russians open fire (in the air) and that does not stop but mobilize protestors. Pure anger and no fear pic.twitter.com/MQQJwyyVju

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) March 9, 2022