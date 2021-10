La pista del ricatto nel caso Morisi

Si arricchisce di dettagli l’indagine su Luca Morisi, ex capo della comunicazione leghista finito al centro della cronaca per la presunta cessione di droga: al vaglio degli investigatori anche l’ipotesi di un ricatto. La vicenda comincia ad assumere contorni più chiari ma lo sviluppo dei fatti sono ancora tutti da chiarire.

Una cosa è clamorosamente non chiara, nel caso Morisi: se il ragazzo rumeno è, come si definisce, un professionista che si prostituiva, mi domando se si sia mai visto un professionista della prostituzione (non è chiaro se anche della droga) che chiama lui i carabinieri

— jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) September 30, 2021