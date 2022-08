L’80enne che spara alla moglie e si barrica in casa a Bacoli

Il tutto è avvenuto in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Terme Romane, tra le frazioni di Baia e Fusaro

Attimi di tensione a Bacoli, nel Napoletano, dove un uomo di 80 anni ha prima ferito la moglie con due colpi di pistola, poi si è barricato in casa. Il tutto è avvenuto in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Terme Romane, tra le frazioni di Baia e Fusaro: lo riporta Repubblica. Adesso i Carabinieri, giunti immediatamente sul posto, stanno cercando di far uscire l’uomo dall’abitazione e uno degli agenti del comando provinciale di Napoli sta negoziando in questo senso. Per un momento sembrava fatta: l’80enne era uscito dal balcone e sembrava sul punto di arrendersi, ma poi è rientrato subito in casa.

80enne spara alla moglie: donna fuori pericolo

Stando a una prima ricostruzione, l’80enne ha aperto il fuoco contro la moglie di 77 anni con una pistola di piccolo calibro. La donna è stata soccorsa ed è attualmente ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’80enne che ha sparato è molto conosciuto in paese, tanto che al diffondersi della notizia un gruppetto di curiosi, tenuto a bada dai militari dell’Arma, si è accalcato sotto la palazzina. Rimangono ancora da chiarire i motivi del ferimento.