Kasia Smutniak su Meloni: “Avrei preferito una donna che combatte per i diritti delle donne” | VIDEO

Con la Cerimonia del giuramento appena conclusasi, il Governo Meloni è ufficialmente in carica. Si tratta di un momento storico per l’Italia, dato che la leader di FdI è la prima donna che nel nostro Paese è riuscita nell’impresa di salire a Palazzo Chigi.

Ma, come hanno fatto subito notare molti, il rischio è che la prima Presidente del Consiglio donna non sia affatto femminista. Insomma: non è detto che il genere di appartenenza di una leader sia garanzia automatica di sensibilità ai diritti e alle conquiste delle donne. E, a dimostrarlo, sarebbero pure alcuni nomi scelti da Meloni per la squadra di Governo, uno su tutti quello di Eugenia Roccella, colei che aveva affermato che “l’aborto non è un diritto”, nominata ministra della Natalità e delle Pari Opportunità.

Sull’argomento si è espressa ieri anche Kasia Smutniak, ospite di Diego Bianchi a Propaganda live su La7. L’attrice e modella di origine polacca ha detto sulla nuova Premier: “Io non ne farei una questione di genere, di maschile o femminile. Mi sarebbe piaciuto vedere una donna che combatte per i diritti delle donne, che non metta in discussione i diritti già acquisiti, una donna che ha una certa sensibilità per l’inclusione e con l’apertura mentale alla guida del governo”.

Kasia Smutniak e lo scambio di battute con Diego Bianchi su Giorgia Meloni premier

Non è la prima volta che Kasia Smutniak esterna con decisione le proprie idee politiche. Già durante la campagna elettorale che ha preceduto il voto del 25 settembre, l’attrice si era più volte espressa sui propri profili social in aperto dissenso con Giorgia Meloni, sostenendo a più riprese la candidatura della leader di +Europa Emma Bonino. Ieri, negli studi di La7, ha concluso la sua riflessione sulla prima premier donna in Italia rivolgendosi al presentatore Diego Bianchi, al quale ha chiesto: “Ti rigiro la domanda: se dovessi prendere un aereo con la tua famiglia, con i tuoi amici, i tuoi cari, se tu potessi scegliere, vorresti un pilota donna o un pilota uomo?”.

A quel punto, il conduttore ha risposto: “Uno che sa guidare un aereo”. Quindi, la replica di Kasia Smutniak: “E questo mi sembra emblematico. Stiamo parlando di persone che devono saper guidare il Paese. Abbiamo votato queste persone e ora si vola”. “Allacciamo le cinture”, ha concluso Diego Bianchi.