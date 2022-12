Jolanda Renga replica agli insulti degli haters: "Il mio sogno non è essere bella, ma fare cose che contano" | VIDEO

Jolanda Renga, primogenita di Francesco Renga e Ambra Angiolini, è stata travolta dall’odio degli utenti social, che senza molti giri di parole l’hanno attaccata per il suo apetto fisico e definita “brutta”. La ragazza, 18 anni, ha però dato una risposta all’altezza sul suo profilo TikTok, con un video che ha fatto presto il giro del web divenendo virale.

Il video di Jolanda Renga comincia proprio così, con la sfilza di commenti d’odio riferiti al suo aspetto fisico. “Bella è una parola grossa”, “la madre è tutta un’altra cosa”, “poteva essere più fortunata”, “Ambra era molto più carina alla sua età”, “gengiva fuori, purtroppo nessuno è perfetto”. Questo è il tenore delle frecciate velenose che gli utenti del web hanno dedicato alla ragazza.

Osservazioni che avrebbero potuto distruggerne l’autostima, ricoprendola di insicurezze. E proprio così è stato, almeno all’inizio. Ma poi la reazione della 18enne è stata esemplare, un vero e proprio insegnamento per il troppo spesso cinico e senza pietà popolo del web. Queste le parole della giovane su Tik Tok:

Sono Jolanda o la figlia brutta. “Sei brutta” è una cosa che mi dico sempre da quando sono piccola. Oggi ho deciso di chiedermi scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza. Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. In realtà il mio desiderio nella vita è di fare cose importanti, che contano, e tentare di migliorare un po’ il mondo. Io tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia, al mio aspetto, perché questo non resterà per sempre. Io vorrei parlare a quelli che si sentono come me, vorrei dirvi che siete tanto speciali e che finché avrete cura e rispetto di voi stessi e degli altri, brillerete sempre di una luce diversa. Le persone buone e gentili sono belle davvero.